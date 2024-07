Concern achter Ray-Ban bevestigt interesse moederbedrijf Facebook

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - EssilorLuxottica, het concern achter zonnebrillenmerk Ray-Ban en Pearle Opticiens, heeft bevestigd dat Facebook-moederbedrijf Meta Platforms geïnteresseerd is in een belang in 's werelds grootste brillenfabrikant. Topman Francesco Milleri zei donderdag dat het Amerikaanse technologiebedrijf van plan is aandeelhouder te worden van het Frans-Italiaanse concern.

Meta en EssilorLuxottica brachten eerder al samen een slimme bril uit, de Ray-Ban Meta. Topman Mark Zuckerberg van Meta heeft de afgelopen jaren ook al miljarden uitgegeven om de "draagbare technologiemarkt" te betreden, bijvoorbeeld door virtualrealitybrillen te maken.

"We zijn er trots op dat een bedrijf dat ons heel goed kent, na een jarenlange samenwerking, ervan overtuigd is dat ons bedrijf in de toekomst kan groeien en veel beter kan worden", vertelde Milleri in een call met analisten over de interesse vanuit het Californische Menlo Park.

Eerder deze maand waren er geruchten dat Meta een belang van maximaal 5 procent in EssilorLuxottica zou overwegen. Daarmee zouden dan waarschijnlijk miljarden euro's gemoeid zijn. Milleri liet over de omvang van de mogelijke deelneming niets los. Wel zei hij dat het Amerikaanse bedrijf aandelen op de beurs moet kopen als het aandeelhouder wil worden.