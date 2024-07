Van den Hoogenband haalt sporter met corona niet uit competitie

PARIJS (ANP) - Mocht een Nederlandse olympiër positief testen op corona bij de Spelen in Parijs, dan wordt die sporter niet uit competitie gehaald. Dat benadrukte chef de mission Pieter van den Hoogenband op een persmoment in het olympisch dorp. "Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken", zei hij.

Testen is niet verplicht en ook het dragen van mondkapjes wordt door NOC*NSF niet verplicht gesteld. Wel is er een advies om in drukke ruimten een mondkapje te dragen en geen hand of knuffel te geven.

"Gebruik vooral je gezonde verstand", zegt Van den Hoogenband. "Onze sporters zijn zich er heel goed van bewust dat het virus effect heeft op hun prestaties en vanuit dat oogpunt beredeneren wij het. We hebben ze goed geïnformeerd."

Medailles

"Onze sporters zijn heel gedisciplineerd en snappen dat hun prestatie in gevaar komt als ze niet zorgvuldig zijn. We hebben ze richtlijnen meegegeven en adviezen, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de sporter zelf. Dat geldt ook voor de begeleiders", aldus de voormalig olympisch zwemkampioen.

Tennisster Demi Schuurs beaamde de lezing van Van den Hoogenband. "Het is de verantwoordelijkheid van de sporter zelf en ik vind dat wij er op een goede manier mee omgaan. We zijn hier om te presteren en medailles te halen, en daar doe je alles aan."

De adviezen en richtlijnen komen vanuit de sportkoepel zelf. Het IOC heeft geen coronaprotocol voor de Spelen in Parijs.