Concurrentiewaakhond ACM keurt overname bedrijf achter DigiD goed

door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 9:51
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname goed van IT-dienstverlener Solvinity, het bedrijf dat ervoor zorgt dat DigiD kan werken, door het Amerikaanse Kyndryl. De overname leidde eerder tot zorgen over de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven.
De ACM benadrukt dat de toets van de marktwaakhond zich richt op de risico's voor concurrentie en dat die er niet zijn. Vanuit overheidsorganisatie Bureau Toetsing Investeringen (BTI) loopt er ook nog een onderzoek naar of de overname risico's oplevert voor de nationale veiligheid.
Loading