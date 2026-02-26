Metalengroep AMG onderuit op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - AMG behoorde donderdag tot de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. De metalengroep zag de omzet en winst flink stijgen in 2025. De resultaten in het laatste kwartaal van het jaar vielen echter tegen. Ook denkt het bedrijf dat de resultaten in het huidige kwartaal lager uitvallen dan in het vierde kwartaal van 2025. Het aandeel werd daarop ruim 8 procent lager gezet.

De algehele stemming op het Damrak was terughoudend, ondanks beter dan verwachte resultaten van het grote Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1028,97 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren 0,1 procent. Parijs won 0,3 procent.