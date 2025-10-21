ECONOMIE
Consument blijft Coca-Cola kopen ondanks hogere prijzen

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 13:41
anp211025113 1
ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - Coca-Cola profiteert van prijsverhogingen in de frisdrankschappen. Het Amerikaanse concern, dat ook merken als Sprite en Fanta voert, heeft zijn verkopen in het derde kwartaal boven verwachting sterk opgevoerd. Dat lijkt een teken dat consumenten de dranken van het bedrijf blijven kopen ondanks hogere prijzen.
Wereldwijd lag de omzet in het derde kwartaal 5 procent hoger dan een jaar geleden op 12,5 miljard dollar. De winst steeg met 30 procent tot 3,7 miljard dollar. Daarmee vielen de cijfers op meerdere fronten sterker uit dan analisten in doorsnee hadden voorzien.
Coca-Cola lukte het naar eigen zeggen ook om zijn marktaandeel te vergroten. Dat is mede te danken aan het groeiende assortiment dranken in diverse landen, met onder meer suikervrije frisdrank, sportdranken en waters. Het gebruik van kleinere flessen en blikjes hielp eveneens mee. "Hoewel de algemene omstandigheden uitdagend blijven, zijn we flexibel gebleven", stelde topman James Quincey dinsdag.
