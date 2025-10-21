Woest herfstweer in aantocht: kans op storm, zeer zware windstoten en regen

Een depressie vanuit het noordwesten van Frankrijk via België naar Nederland zorgt vanaf donderdagmiddag voor onstuimig weer , meldt Weeronline. Mogelijk gaat het stormen.

In de loop van donderdagmiddag trekt die depressie recht over ons land. Dat veroorzaakt veel wind. Die neemt als eerste aan de Zeeuwse kust toe naar hard tot stormachtig, windkracht 8. Zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur zijn dan mogelijk.

In de avond verplaatst het windveld zich naar het noorden, zodat ook de rest van het land met onstuimig weer te maken krijgt. Weeronline noemt de kans reëel dat het donderdagavond gaat stormen (windkracht 9). Dat zou dan de derde storm van de herfst en de vijfde storm van het jaar zijn.

Tot en met vrijdag valt er op grote schaal 20 tot 40 millimeter regen, verwacht Weeronline.