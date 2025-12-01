Consumenten hebben vaker voorkeur voor afhalen van pakketjes

DEN HAAG (ANP) - Consumenten laten deze feestdagenperiode hun pakketjes liever bij een PostNL-punt of pakketautomaat bezorgen dan vorig jaar. Volgens het post- en pakketbedrijf, dat keek naar de doorgegeven voorkeuren in de eigen app, gaat het om een groei van 40 procent. Het gebruik van pakketautomaten steeg met 60 procent.

Een andere optie die consumenten kunnen doorgeven, is de bezorging op een afgesproken plek rondom het huis. Voor die optie was er een groei van 274 procent ten opzichte van vorig jaar. In totaal groeide het aantal ingestelde voorkeuren met 30 procent.

PostNL liet eerder al weten goed voorbereid te zijn op de drukste periode van het jaar. "Met extra bezorgers, sorteercapaciteit en extra bezorgdagen worden miljoenen Black Friday-aanbiedingen en Sinterklaascadeaus bezorgd." Zo was er bijvoorbeeld afgelopen zondag een extra bezorgdag.