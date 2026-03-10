Consumenten kochten in januari net zo veel als een jaar geleden

DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in januari evenveel goederen en diensten aangeschaft als een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In december groeide de totale consumptie nog met 0,8 procent.

Consumenten namen in de eerste maand van het jaar evenveel diensten af als in januari 2025. Ze gaven meer uit aan vervoer en communicatie, maar minder aan recreatie en cultuur dan een jaar geleden. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,4 procent meer besteed dan in januari 2025. Consumenten kochten daarnaast 1,4 procent minder duurzame goederen. Ze kochten vooral minder auto's, spullen voor de woning en kleding. Verder hebben huishoudens in januari 2,1 procent meer overige goederen zoals energie en spullen voor de persoonlijke verzorging verbruikt.