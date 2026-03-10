ECONOMIE
Iran: onderhandelingen met Trump niet langer op de agenda

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 10 maart 2026 om 7:08
bijgewerkt om dinsdag, 10 maart 2026 om 7:19
anp100326041 1
Iran gaat door met aanvallen zolang dat nodig is. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi tegen het Amerikaanse PBS News. Ook gaf hij aan dat onderhandelingen met de Verenigde Staten over de oorlog niet langer op de agenda staan.
Trump sprak maandag de verwachting uit dat de oorlog met Iran "snel voorbij" zal zijn. Dat deed hij tegenover CBS News en tijdens een persconferentie. Dat werd direct tegengesproken door de Iraanse Revolutionaire Garde, die liet weten zelf te beslissen wanneer de oorlog voorbij is.

