Iran: onderhandelingen met Trump niet langer op de agenda

Iran
gaat door met aanvallen zolang dat nodig is. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi tegen het Amerikaanse PBS News. Ook gaf hij aan dat onderhandelingen met de Verenigde Staten over de oorlog niet langer op de agenda staan.
Trump
sprak maandag de verwachting uit dat de oorlog met Iran "snel voorbij" zal zijn. Dat deed hij tegenover CBS News en tijdens een persconferentie. Dat werd direct tegengesproken door de Iraanse Revolutionaire Garde, die liet weten zelf te beslissen wanneer de oorlog voorbij is.