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Consumenten kopen meer goederen en iets minder diensten

Economie
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 7:09
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DEN HAAG (ANP) - Nederlandse consumenten hebben in april opnieuw meer uitgegeven, na een stijging van de bestedingen in maart. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de consumptie met 1 procent in vergelijking met een jaar eerder. In maart groeide de consumptie met 0,9 procent.
Consumenten kochten 4,9 procent meer duurzame goederen. Ze kochten vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Aan voedingsmiddelen gaven ze 0,9 procent meer uit dan een jaar eerder. Ook hebben huishoudens in april 0,5 procent meer overige goederen zoals energie en artikelen voor persoonlijke verzorging verbruikt.
Consumenten hebben 0,1 procent minder diensten afgenomen dan in april 2025. Ze gaven minder uit in de horeca, maar meer aan vervoer en communicatie. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.
De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Het CBS meldt dat de omstandigheden voor de consumptie in mei minder ongunstig waren dan in april. Dat kwam vooral doordat de stijging van de beurskoersen groter was.
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