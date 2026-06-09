Beroemde Instagram-hond (1,2 miljoen volgers)Chutou opgegeten in Chinees restaurant

Een van de bekendste honden van China is ontvoerd, geslacht en als gerecht opgediend in een restaurant. Border collie Chutou (8), die samen met zijn baasje meer dan 1,2 miljoen volgers verzamelde op sociale media, werd eind mei van een boerderij in de provincie Henan gestolen terwijl zijn eigenaar Guo, een bekende reisblogger, alleen door Georgië trok. Bewakingsbeelden tonen hoe twee mannen op een elektrische scooter de dutende hond
uit een veld grijpen en wegrijden, zo meldt de South China Morning Post
.
Toen Guo het nieuws hoorde, vloog hij meteen terug en wist hij een van de verdachten op te sporen. Die beweerde dat hij Chutou voor een zwerfhond had aangezien — ondanks de halsband mét gps-tracker. De dieven hadden de hond inmiddels voor 180 yuan, omgerekend zo'n 23 tot 27 euro
, doorverkocht aan een restaurant gespecialiseerd in hondenvlees. Daar was Chutou diezelfde dag nog geslacht
en aan gasten opgediend. Zelfs zijn vacht kreeg Guo niet terug: de slager had die "allang in de vuilnisbak gegooid", aldus Bild
. Guo is een rechtszaak begonnen, maar stuit op een hardnekkig probleem: China kent geen algemene dierenwelzijnswet die huisdieren beschermt tegen diefstal en slacht voor consumptie.