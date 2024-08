Consumenten profiteren zelden van negatieve stroomprijs

Dit jaar was de stroomprijs al 326 uur negatief. Het record van 2023 is daarmee nu al verbroken. Consumenten met een dynamisch energiecontract kregen echter slechts zeven uur betaald voor hun stroomgebruik.

De verklaring: de kale marktprijs is lang niet alles wat je betaalt voor stroom. Daar komt nog een inkoopvergoeding, energiebelasting en btw bovenop. De energiebelasting is al bijna 0,11 euro per kilowattuur, waardoor de marktprijs minimaal -0,125 euro moet bedragen, wil je er als consument van profiteren. Vorig jaar gold dat voor 15 uur.

Met een dynamisch energiecontract betalen mensen de op dat moment geldende energieprijs. Die hangt af van het aanbod. Op zonnige dagen betalen ze bijvoorbeeld veel minder dan 's avonds en in de winter, als de stroomvraag hoog is en er weinig duurzame energie wordt opgewekt.