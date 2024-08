Europese gasprijs stijgt bijna 10 procent deze week

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is deze week bijna 10 procent gestegen. De prijsstijging wordt vooral veroorzaakt door zorgen over mogelijke verstoringen van de aanvoer van Russisch gas, dat via Oekraïne nog steeds aan Europa wordt geleverd. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Europa geprobeerd los te komen van Russisch gas, maar landen als Slowakije en Oostenrijk ontvangen nog altijd gas uit Rusland, via de pijpleiding die door Oekraïne loopt.

De prijs van gas voor levering in september noteerde vrijdag op de Amsterdamse gasbeurs op meer dan 40 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds begin december vorig jaar. Begin dit jaar bedroeg de prijs voor dat contract nog 30 euro. Berichten dat Oekraïne een belangrijk punt voor de doorvoer van gas bij de grensstad Soedzja in Rusland heeft ingenomen, stuwden de gasprijs deze week. Het doorvoerpunt bij Soedzja is nog het enige dat voor de aanvoer van Russisch gas naar Europa wordt gebruikt.