Consumentenbestedingen gedaald in februari

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse consumenten hebben in februari minder besteed dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kromp de consumentenconsumptie met 0,5 procent op jaarbasis. De uitgaven aan diensten stegen een fractie, maar aan goederen werd minder besteed.

Daarmee was opnieuw sprake van een daling van de bestedingen, want volgens een herzien cijfer was er in januari een krimp met 0,3 procent. Eerder werd voor januari een stabiel cijfer gemeld over de consumentenuitgaven ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens het CBS daalden de bestedingen in februari aan onder meer horeca, recreatie en cultuur, net als aan auto's en kleding. Verder hebben huishoudens minder overige goederen zoals energie en motorbrandstoffen verbruikt. Daar stond tegenover dat meer werd uitgegeven aan bijvoorbeeld medische diensten, vervoer en communicatie en voedings- en genotmiddelen.