Noa Vahle gaat afvallen

Beroemd
door Ans Vink
donderdag, 09 april 2026 om 7:23
Noa Vahle gaat afvallen voor het WK, maar niet om in een jurk te passen of voor het perfecte plaatje op Instagram. Haar doel is een lichaam dat meekan met de topsporters die ze straks vanaf de zijlijn volgt.
In HNM de podcast met Hélène Hendriks en Merel Ek vertelt de sportverslaggever hoe ze stevig de rem zet op haar eetgewoontes. De borrelplank, koekjes en chocoladehttps://www.welingelichtekringen.nl/voedsel-koken/dietist-legt-uit-deze-chocolade-is-het-minst-slecht-voor-je zijn voorlopig in de ban. „Ik vind het leven zonder borrelplank, zonder koekje, zonder chocolade echt een stuk minder leuk”, biecht ze op. Om zichzelf in het gareel te houden, is ze zelfs begonnen met mealpreppen: bakjes met quinoa mee naar het stadion.
Toch is het geen strak afvalregime met een magisch streefgewicht. Vahle benadrukt dat het haar om energie en fitheid gaat, niet om het getal op de weegschaal. In de hectiek van haar werk is gezond eten eerder een logistieke uitdaging dan een lifestyleproject. „Soms is een Snickers gewoon mijn avondeten, omdat er niks anders te krijgen is.” In juni vertrekt ze naar het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, dat op 11 juni van start gaat.

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"
Hélène Hendriks en Noa Vahle blijven ook bij Talpa Network werkenHélène Hendriks en Noa Vahle blijven ook bij Talpa Network werken
Je kunt het bijna ruiken: Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten

ANP-343385528

Het gaat niet goed met boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw: "Kan alleen ja of nee knikken"

19Mag-Finasteride-superJumbo

'Ozempic voor kaalheid' verandert de manier waarop mannen naar zichzelf kijken

generated-image (11)

Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 06.26.55

Ex dwong Joke tot 250 tatoeages – van de rechter mag dat

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 07.46.44

Beau rent woest redactie Pauw & De Wit op: hij wil een baan!

Loading