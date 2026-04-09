Noa Vahle
gaat afvallen
voor het WK, maar niet om in een jurk te passen of voor het perfecte plaatje op Instagram. Haar doel is een lichaam dat meekan met de topsporters die ze straks vanaf de zijlijn volgt.
In HNM
de podcast met Hélène Hendriks en Merel Ek vertelt de sportverslaggever hoe ze stevig de rem zet op haar eetgewoontes. De borrelplank, koekjes en chocolade
zijn voorlopig in de ban. „Ik vind het leven zonder borrelplank, zonder koekje, zonder chocolade echt een stuk minder leuk”, biecht ze op. Om zichzelf in het gareel te houden, is ze zelfs begonnen met mealpreppen: bakjes met quinoa
mee naar het stadion.
Toch is het geen strak afvalregime met een magisch streefgewicht. Vahle benadrukt dat het haar om energie en fitheid gaat, niet om het getal op de weegschaal. In de hectiek van haar werk is gezond eten eerder een logistieke uitdaging dan een lifestyleproject. „Soms is een Snickers gewoon mijn avondeten, omdat er niks anders te krijgen is.” In juni vertrekt ze naar het WK voetbal
in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, dat op 11 juni van start gaat.