Consumentenbestedingen omhoog na eerdere dalingen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse consumenten hebben in maart meer uitgegeven na de dalingen in de voorgaande twee maanden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de consumptie met 0,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. In januari en februari zakten de consumentenuitgaven nog met respectievelijk 0,5 en 0,3 procent.

Volgens het CBS gingen de uitgaven aan duurzame goederen omhoog. Daarbij werd vooral meer besteed aan auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Verder werd meer geld uitgegeven aan vervoer en communicatie, medische diensten en huisvesting.

Aan voedingsmiddelen en overige goederen, zoals energie en motorbrandstoffen, werd juist minder besteed, aldus het CBS. Dat geldt ook voor de bestedingen aan horeca, recreatie en cultuur.

Het bureau meldt verder dat de omstandigheden voor de consumptie in april ongunstiger waren dan in maart. Dat komt vooral doordat consumenten negatiever waren over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen kleiner was.