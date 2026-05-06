ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Philips voert winst op ondanks geopolitieke onrust

Economie
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 8:09
anp060526037 1
AMSTERDAM (ANP) - Philips heeft in het eerste kwartaal de winst opgevoerd, ondanks geopolitieke problemen zoals Amerikaanse importheffingen en hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het zorgtechnologieconcern verkocht meer en profiteerde van eerdere ingrepen om de kosten te verlagen.
De omzet kwam uit op 3,9 miljard euro. Gecorrigeerd voor zaken als wisselkoerseffecten en de verkoop van activiteiten is dat een stijging van 4 procent. Philips wist de winstmarges op te voeren, wat bijdroeg aan een nettowinst van 146 miljoen euro. Een jaar eerder was het resultaat nog 72 miljoen euro.
Philips verkoopt apparatuur voor diagnoses in ziekenhuizen, zoals scanners, en systemen voor zorg op afstand. Daarnaast biedt het Nederlandse bedrijf nog een aantal verzorgingsproducten voor consumenten aan, zoals scheerapparaten en elektrische tandenborstels. Al deze onderdelen groeiden in de eerste drie maanden van het jaar.
Het bedrijf blijft dan ook bij zijn verwachtingen voor het hele jaar. Daarbij rekent Philips onder andere op een omzetgroei tussen de 3 en 4,5 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

shutterstock_2653888381

Zeven zinnen van giftige ouders die een leven lang pijn doen

shutterstock_2684262245

Deze 5 minuten 's ochtends beschermen tegen 50 ziekten.

155809859_m

Is omega-3 toch niet goed voor je hersenen?

138782177_m

Fitness: Creatine werkt – behalve als het niet werkt

Loading