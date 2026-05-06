Philips voert winst op ondanks geopolitieke onrust

AMSTERDAM (ANP) - Philips heeft in het eerste kwartaal de winst opgevoerd, ondanks geopolitieke problemen zoals Amerikaanse importheffingen en hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het zorgtechnologieconcern verkocht meer en profiteerde van eerdere ingrepen om de kosten te verlagen.

De omzet kwam uit op 3,9 miljard euro. Gecorrigeerd voor zaken als wisselkoerseffecten en de verkoop van activiteiten is dat een stijging van 4 procent. Philips wist de winstmarges op te voeren, wat bijdroeg aan een nettowinst van 146 miljoen euro. Een jaar eerder was het resultaat nog 72 miljoen euro.

Philips verkoopt apparatuur voor diagnoses in ziekenhuizen, zoals scanners, en systemen voor zorg op afstand. Daarnaast biedt het Nederlandse bedrijf nog een aantal verzorgingsproducten voor consumenten aan, zoals scheerapparaten en elektrische tandenborstels. Al deze onderdelen groeiden in de eerste drie maanden van het jaar.

Het bedrijf blijft dan ook bij zijn verwachtingen voor het hele jaar. Daarbij rekent Philips onder andere op een omzetgroei tussen de 3 en 4,5 procent.