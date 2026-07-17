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Consumentenbond: Amazon en bol moeten stoppen met nepaanbiedingen

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 8:12
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DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond heeft webwinkels Amazon en bol via een sommatiebrief opgeroepen direct te stoppen met nepaanbiedingen. Doen ze dit niet dan volgen juridische stappen, dreigt de belangenorganisatie.
Onderzoekers van de bond volgden afgelopen maanden de prijzen van populaire producten. Daarbij vonden ze tientallen aanbiedingen die niet klopten. Het gebeurde zelfs dat van korting eigenlijk geen sprake was, omdat de prijs van het product vlak voor het in de aanbieding ging lager was dan de kortingsprijs.
Het ging om airfryers en bluetoothspeakers bij Amazon en airfryers en televisies bij bol. Van de 1142 bekeken producten waren er 323 minstens een keer in de aanbieding. Volgens de bond klopten bij Amazon 46 van de 113 aanbiedingen niet. Bij bol ging het bij 62 van de 210 aanbiedingen mis.
Winkels tonen bij een aanbieding vaak een doorgestreepte prijs en een kortingspercentage. De Consumentenbond benadrukt dat die volgens de wet gebaseerd moeten zijn op de laagste verkoopprijs van de voorbije dertig dagen.
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