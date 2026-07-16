Transgender vrouw en neonazi naar mannengevangenis in Duitsland

De Oost-Duitse neonazi en transgender vrouw Marla-Svenja Liebich (55), die is veroordeeld wegens onder meer aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland opgesloten en wordt overgebracht naar een mannengevangenis. Liebich heeft haar geslacht op haar paspoort officieel laten omzetten naar vrouw en wil de celstraf in een vrouwengevangenis uitzitten.

Liebich moest zich afgelopen zomer bij een vrouwengevangenis in Chemnitz melden om de straf van anderhalf jaar uit te zitten, maar ze liet zich niet zien en werd in april in Tsjechië aangehouden. Ze is wel eerst in Duitsland overgebracht naar een vrouwengevangenis in Chemnitz, maar het gevangeniswezen heeft daar meteen besloten dat ze toch naar een mannengevangenis gaat.

De Saksische justitieminister Constanze Geiert heeft het besluit geprezen, omdat Liebich "truukjes en spelletjes met justitie speelt". Liebich zou transgender geworden zijn om de wet hierover belachelijk te maken en niet om vrouw te zijn.