Beurzen Japan en Taiwan onderuit door uitverkoop chipaandelen

TOKIO (ANP) - De beurzen in Japan en Taiwan zijn vrijdag hard onderuitgegaan. Vooral de chipbedrijven in beide landen gingen in de uitverkoop na de forse verliezen in de Amerikaanse chipsector. De chipaandelen zijn dit jaar sterk in waarde gestegen dankzij de grote vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Beleggers vragen zich echter af of de door AI gedreven rally van dit jaar niet te ver en te snel is gegaan en of de hoge koerswaarderingen wel houdbaar zijn, nu de investeringen in AI-infrastructuur blijven toenemen. Dat zorgt voor twijfel of deze investeringen van biljoenen dollars aantrekkelijke opbrengsten zullen opleveren.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt ruim 5 procent lager en koerst af op het grootste dagverlies sinds maart dit jaar. De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron zakten ruim 9 procent. De fabrikant van geheugenchips Kioxia kelderde 16 procent en zag de beurswaarde in een maand tijd halveren. De Taiwanese Taiex zakte bijna 6 procent.