Ondernemersorganisaties pleiten voor eensgezind optreden EU

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 8:22
anp220126058 1
DEN HAAG (ANP) - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het feit dat de Amerikaanse importheffingen, die 1 februari zouden ingaan, voorlopig van de baan zijn. De ondernemersorganisaties benadrukken het belang van een eensgezinde EU.
"Het is van belang dat de EU eensgezind blijft optreden en gezamenlijk blijft werken aan het versterken van de Europese economie en veiligheid", stelt een woordvoerder van de werkgeversclubs.
Woensdag werd duidelijk dat de Amerikaanse president Donald Trump afziet van de importheffingen om Groenland. Hij dreigde afgelopen weekend met een tarief van 10 procent voor landen die militairen naar Groenland hadden gestuurd, waaronder Nederland. Na een gesprek met NAVO-baas Mark Rutte zijn de heffingen ingetrokken. Trump stelde dat er een "toekomstige deal aangaande Groenland" is. In de deal zou de bescherming van Groenland tegen Rusland en China zijn geregeld.
Ondernemersvereniging evofenedex reageerde eerder ook al opgelucht op het intrekken van de heffingen.
