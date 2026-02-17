ECONOMIE
Consumentenbond krijgt tientallen meldingen over hack Odido

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 14:22
DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond heeft tientallen meldingen gekregen over de cyberaanval bij telecomprovider Odido. De teller staat dinsdagmiddag op 43, zegt een woordvoerster. Mensen vragen zich af wat ze moeten doen. Ook gaven enkele melders aan dat ze te horen hebben gekregen dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt, terwijl ze al langer dan vijf jaar geen abonnement meer hebben bij het telecombedrijf.
De Consumentenbond raadt alle gedupeerden aan extra goed op te letten bij het uitvoeren van betalingen, om te voorkomen dat hun gegevens worden misbruikt. "Bekijk elke betaling met argwaan", aldus de woordvoerster. Op de website van de consumentenorganisatie staan meer tips over wat mensen kunnen doen als ze de dupe zijn van een hack.
Odido maakte vorige week bekend dat de persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gelekt. Het gaat onder meer om naam, adres, bankrekeningnummer en mogelijk ook paspoort- of rijbewijsgegevens. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet duidelijk.
