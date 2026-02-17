Boswijk verwacht veel meer militaire oefeningen op straat

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders gaan veel meer militaire oefeningen in het straatbeeld zien, verwacht Derk Boswijk. De CDA'er treedt volgende week aan als staatssecretaris van Defensie en kwam dinsdag langs om te praten met beoogd premier Rob Jetten (D66). "Wij gaan in Nederland veel meer merken dat er een krijgsmacht is om ons veilig te houden."

Oefeningen zoals recent met F-35-jachtvliegtuigen op Schiphol zullen er volgens Boswijk ook "heel vaak" zijn. Omwonenden hebben ook last van zulke oefeningen, erkende hij. "Ik zal tegen die mensen zeggen dat het niet leuk is, maar dat het wel nodig is."

De CDA'er denkt dat er in de samenleving genoeg begrip is voor militaire oefeningen, als de overheid maar een goede uitleg geeft. "En mijn ervaring is dat mensen dat ook heel mooi vinden om te zien."

Mogelijkheden

Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan gaat van de krijgsmacht naar een functie als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening namens D66. "Ik denk dat het fantastisch is dat iemand vanuit Defensie op die portefeuille zit, die heel goed weet wat de ruimtevraag van Defensie is", zei Boswijk over haar. Defensie heeft veel plek nodig om uit te breiden.

Naast ruimte die uitsluitend voor het leger is bedoeld, ziet Boswijk ook mogelijkheden om grond voor meerdere dingen tegelijk te gebruiken. "Bijvoorbeeld munitieopslag. Dat zijn over het algemeen gebieden waar mensen niet mogen komen. Het is natuurlijk super als je dat combineert met natuur."

Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde vorige maand dat zulke combinaties op zichzelf niet genoeg zijn om de natuur te helpen, en dat uitbreiding van natuurgebieden ook nodig blijft. Waarschijnlijk gaat dat vooral ten koste van landbouwgrond.