Verkiezingen BES-eilanden: tien stemlokalen op drie eilanden

KRALENDIJK (ANP) - In het Caribisch deel van het Koninkrijk, op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kan op 29 oktober in tien verschillende stemlokalen worden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. De lokalen gaan 29 oktober om 07.30 uur open (Nederlandse tijd 12.30 uur). Ze sluiten om 21.00 uur; dan is het in Nederland 02.00 uur op 30 oktober.

Er zijn zeven stemlokalen op Bonaire, twee op Saba en één op Sint Eustatius. Iedereen die 18 jaar of ouder is, op de eilanden woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, mag gaan stemmen. De eilanden zijn sinds 2010 bijzondere Nederlandse gemeenten. De bewoners mogen daardoor voor de vijfde keer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Bij de vier vorige keren was de opkomst niet hoog. Zo kwam in 2023 maar 23,46 procent van de kiesgerechtigden opdagen op Bonaire. Saba scoorde met 26,32 procent van de eilanden het hoogst. Op Sint Eustatius stemde twee jaar geleden maar 17,7 procent.