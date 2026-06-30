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Consumentenbond: toename betalingsfraude heel slecht nieuws

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 10:07
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DEN HAAG (ANP) - De flinke toename van fraude in het Nederlandse betalingsverkeer is "heel slecht nieuws", zegt de Consumentenbond. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) nam het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames vorig jaar met 30 procent toe. Het schadebedrag steeg met 22 procent tot 198 miljoen euro.
De stijging is opvallend omdat er grote campagnes zijn waarbij mensen worden gewaarschuwd voor betalingsfraude, bijvoorbeeld door phishing of helpdeskfraude waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerkers om zo mensen geld afhandig te maken. Volgens de Consumentenbond doen banken al veel om fraude tegen te gaan, maar lijkt waarschuwen alleen dus niet genoeg te helpen.
"Oplichters zijn supergeraffineerd. Er is meer nodig, bijvoorbeeld een wachttijd van vier uur, ook bij het verhogen van de daglimiet van geldopnames en paslimieten, daar hebben we de banken meermaals op gewezen", aldus een woordvoerster.
Aanpak misleidende advertenties
De bond stelt verder dat onlineplatformen zoals Meta en Google meer moeten doen om misleidende advertenties tegen te gaan. Nu gaat de aanpak van malafide adverteerders volgens de bond vaak nog erg traag en onvolledig. "De platformen voelen kennelijk de urgentie niet. Sterker nog: ze verdienen aan malafide advertenties."
Ook zegt de Consumentenbond dat het makkelijker moet worden voor gedupeerden om achter hun geld aan te gaan. Daarom wordt gepleit voor één centraal meldpunt als het gaat om betalingsfraude.
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