Excuses OM voor lang onderzoek naar doodrijden Tamar (14) Marken

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken op 25 juli 2020. "Het tijdverloop is niet goed te praten en heeft te lang geduurd", zei de officier van justitie bij aanvang van de drukbezochte strafzaak in de rechtbank op Schiphol. De excuses waren gericht aan verdachte Jamal T. (33) en de nabestaanden.

De uit Duitsland afkomstige T. wordt verdacht van het veroorzaken van het verkeersongeval. Hij heeft volgens het OM onvoldoende opgelet, omdat hij op de navigatie keek van zijn telefoon, die werd vastgehouden door de bijrijder. T. staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval.

In 2021 kreeg de bestuurder van het OM een boete van 1500 euro. De ouders van het meisje spanden hierop met succes een procedure aan bij het hof om vervolging van de man af te dwingen. "We hadden dat anders moeten doen. Het was achteraf geen goede beslissing", zei de officier. "Als er zoveel onduidelijk is, is de enige beslissing de zaak aan de strafrechter voor te leggen, om nauwgezet vast te stellen welk scenario het meest aannemelijk is."

Heropening onderzoek

Nadat het OM van het hof opdracht kreeg om vervolging in te stellen, heropende het OM het onderzoek met een nieuw onderzoeksteam onder leiding van een andere officier van justitie. Het onderzoek kostte tijd. Volgens het OM heeft dat mede te maken met het benoemen van deskundigen en het feit dat de verdachte langere tijd niet naar Nederland wilde komen.

Forensisch onderzoek toonde aan dat Tamar op een andere plek is gevonden dan de plek van het ongeval aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. Onderzocht is of ze verplaatst kan zijn. Tijdens de rechtszaak licht het OM de precieze resultaten van het onderzoek toe.