Op déze leeftijd zijn we het ongelukkigst — en het is niet meer rond je vijftigste

Jarenlang kon je het uittekenen: gelukkig als je jong bent, een flinke dip rond je vijftigste, en daarna weer omhoog. De beruchte U-curve van geluk werd honderden keren teruggevonden en gold bijna als natuurwet. Alleen: hij bestaat niet meer. En de nieuwe onderkant van de curve zit op een leeftijd waar niemand op had gerekend.

De curve die overal werd gevonden

De klassieke bevinding is stevig onderbouwd. In een analyse over 145 landen kwam het dieptepunt van welbevinden gemiddeld rond het 48e levensjaar te liggen — in rijke én arme landen, met en zonder statistische correcties. Ongelukkigheid vormde het spiegelbeeld: een bult die piekte in de middelbare leeftijd. Dat is het onderzoek waar vrijwel elk "op déze leeftijd ben je het ongelukkigst"-artikel op teruggrijpt.

Het probleem: die cijfers zijn van vóór 2020. En de econoom die de curve destijds het hardst verdedigde, heeft hem inmiddels zelf begraven.

De U-vorm was een van de stevigste patronen in de sociale wetenschap — totdat hij dat niet meer was

Het dieptepunt is verschoven naar de twintigers

In augustus 2025 verscheen een analyse van gegevens uit 44 landen over de periode 2020-2025, gebaseerd op ruim 1,7 miljoen antwoorden. De bult in ongelukkigheid is daar verdwenen. Wat ervoor in de plaats komt: mentale klachten zijn het hoogst bij de jongste groep en nemen daarna vrijwel lineair af met de leeftijd.

De cijfers zijn ongemakkelijk concreet. Van alle deelnemers had een kwart een negatieve score op de mentale-gezondheidsvragenlijst. Bij de groep onder de 25 was dat 48 procent — bij vrouwen onder de 25 zelfs 53 procent. Bij dertigers, veertigers en vijftigers veranderde er in dezelfde periode weinig. De curve is niet gekanteld omdat de middenleeftijd het beter kreeg, maar omdat de linkerkant is ingestort.

De curve is niet gekanteld omdat vijftigers vrolijker werden, maar omdat twintigers zijn ingezakt

En in Nederland?

Ook hier klopt de oude curve niet meer. In Europees onderzoek over dertien Noord-Europese landen, waaronder Nederland, is de U-vorm vervangen door levenstevredenheid die simpelweg stijgt met de leeftijd. De Nederlandse cijfers wijzen dezelfde kant op: van de 18- tot 24-jarigen geeft 79,5 procent het leven een 7 of hoger, tegenover 90,9 procent van de 65- tot 74-jarigen. Bij de jongste groep daalde dat aandeel tussen 2019 en 2024 met bijna 8 procentpunt — veel sterker dan gemiddeld.

Wat is de U-curve?Een grafiek van geluk tegen leeftijd die de vorm van een U had: hoog bij jongeren, laag rond de vijftig, weer hoog bij ouderen. De vorm werd sinds 2008 in meer dan 600 studies teruggevonden en werd populair als bewijs voor de midlifecrisis. Sinds ongeveer 2013 verdwijnt het patroon uit de data.

Waar komt het vandaan?

Dat is de eerlijke onzekerheid in dit verhaal. Smartphones en sociale media worden het vaakst genoemd, en de kentering begon inderdaad ruim voor corona. Maar hard causaal bewijs is er niet, en niet elke dataset toont hetzelfde beeld: in gesprekken die door interviewers aan de deur worden gevoerd, komt de dip bij jongeren veel minder duidelijk naar voren dan in online vragenlijsten.

Wat overblijft is een verschuiving die niemand had voorspeld. Wie nu naar zijn vijftigste kijkt met angst voor de grote dip, kijkt naar een grafiek die niet meer bestaat.

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