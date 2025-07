Pride Amsterdam wordt generale repetitie voor WorldPride in 2026

De komende editie van Pride Amsterdam wordt de "generale repetitie" voor volgend jaar. Dan is de hoofdstad het toneel van WorldPride. Dat zegt de woordvoerder van de organisatie achter het jaarlijkse lhbti-evenement. WorldPride is een mondiaal evenement waarmee wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor lhbti-kwesties.

"Dit jaar is het negen dagen en twee weekenden, volgend jaar duurt het vijftien dagen en drie weekenden. Nu gaan we aftellen naar WorldPride. Volgend jaar wordt alles groter en spectaculairder. Alles gaat om gelijkheid en mensenrechten die veel lhbti'ers worden onthouden. Zij zijn vaak de zondebok van populistische politici. We moeten strijd blijven voeren om het bij de politiek op de agenda te krijgen."

Amsterdam is gekozen als locatie voor deze WorldPride omdat het volgend jaar 25 jaar geleden is dat Nederland - als eerste land ter wereld - het burgerlijk huwelijk openstelde voor mensen van gelijk geslacht.

Botenparade

Komende zaterdag begint de Pride Amsterdam met de Pride March, een optocht die begint op het Amstelveld en eindigt in het Vondelpark, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Pride Park. Daar treedt 'homomoeder' Willeke Alberti op.

De daaropvolgende week zijn er tal van exposities, manifestaties, lezingen, theatervoorstellingen, concerten en dansfeesten. Op 2 augustus vaart weer de bekende botenparade door de grachten in de Canal Parade. Het thema is dit jaar 'Love'.

Kerkdienst

Hoewel het de 29e keer is dat Pride Amsterdam wordt gehouden, is het de 28e editie van de Canal Parade. Tijdens corona in 2020 ontbrak de botenoptocht omdat het evenement toen online werd georganiseerd.

Zondag 3 augustus wordt Pride Amsterdam afgesloten met de traditionele pride-kerkdienst en een eindfeest op de Dam. Op deze closing party wordt de website van WorldPride 2026 onthuld. Daarvan is al wel het thema bekend: 'Unity' (eenheid).