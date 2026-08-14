Consumentenbond wil einde aan verkooppraktijken Groen Adviespunt

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond wil dat het bedrijf Groen Adviespunt stopt met "misleidende verkooppraktijken". Verkopers bellen consumenten volgens de bond ongevraagd op om adviesgesprekken, thuisbatterijen en andere verduurzamingsmaatregelen te verkopen en doen zich daarbij voor als energieleverancier of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen.

"Wij vinden dit pure misleiding", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. Consumenten klaagden bij de bond dat de verkopers hen onder druk zetten om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot 299 euro.

"De bellers maken consumenten bang met onzinverhalen en schotelen nog tijdens het telefoongesprek een betaal- of ondertekenlink voor een adviesgesprek voor", volgens Molenaar. "Als consumenten zich achteraf bedenken en ervan af willen, krijgen ze te horen dat dat niet meer kan of dat ze fikse annuleringskosten moeten betalen. Maar consumenten hebben wettelijk recht op bedenktijd."