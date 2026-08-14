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Parlementair onderzoek naar Farage gaat verder

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 10:49
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LONDEN (ANP/RTR) - Het parlementaire onderzoek naar Nigel Farage en een miljoenendonatie is hervat. Het onderzoek werd stilgelegd nadat de leider van Reform UK was opgestapt als parlementariër. Hij keert door zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen terug in het Britse Lagerhuis.
Op de website van het parlement staat dat het onderzoek nu weer actief is. Commissaris Daniel Greenberg, die controleert of parlementariërs zich aan de gedragscode houden, begon in mei een onderzoek naar Farage vanwege een niet-gemelde donatie van 5 miljoen pond (circa 5,8 miljoen euro) van de Thais-Britse cryptomiljardair Christopher Harborne.
Farage wilde met de verkiezingen een nieuw mandaat krijgen na kritiek over de donatie. Hij stelt niets verkeerds te hebben gedaan en het geld te hebben gekregen voor zijn persoonlijke beveiliging. Volgens hem valt de gift onder een uitzondering. Als uit onderzoek blijkt dat Farage zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen.
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