Consumentenvertrouwen blijft voor derde maand op rij onveranderd

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in september voor de derde maand op rij onveranderd gebleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De index voor het vertrouwen bleef deze maand opnieuw staan op min 32, net als in augustus en juli. Het vertrouwen bleef daarmee ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 10).

Aan het herstel van het consumentenvertrouwen, na het absolute dieptepunt in oktober 2022, kwam in het najaar van 2024 een eind. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).

Consumenten waren in september iets negatiever over de economie dan in augustus. Het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden bleef onveranderd, terwijl het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden een fractie verslechterde.

Ook vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen even ongunstig als in augustus. Het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden verbeterde daarbij, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden gelijk bleef.