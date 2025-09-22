Wie kampt met rugpijn, zal het advies “train je core!” vaak horen. Tien jaar geleden had nog niemand er van gehoord (toen heette het mogelijk bekkenbodem) . Nu is het dus je core. (Je core is het centrale deel van je lichaam: de rompspieren die je rug, buik, bekken, heupen en soms zelfs je bovenbenen omvatten. Deze spieren zorgen voor stabiliteit, balans en ondersteuning bij vrijwel alle dagelijkse bewegingen—van lopen en bukken tot tillen en (sportief) bewegen.)

Maar steeds meer onderzoek toont dat een sterke core lang niet dé oplossing is. Zoals De Morgen recent schreef: “Je core trainen werkt niet beter dan andere vormen van bewegen” (Ook deze podcast is interessant als je meer wilt )

Dé mythe: core stability als wondermiddel. De wetenschap stelt teleur—core-oefeningen zijn bij rugpijn niet per se beter dan wandelen, zwemmen of gewone krachttraining. Volgens een samenvattende review uit 2022 is het effect van core-training vooral te merken bij beginners. Voor de rest geldt: regelmatig bewegen en blijven sporten zijn minstens zo belangrijk.

Onderzoek uit het International Journal of Kinesiology & Sports Science concludeert hierover:

“Gerichte core workouts vergroten vooral het uithoudingsvermogen van de rompspieren, maar algemene krachttraining doet dat vaak net zo goed of zelfs beter.”

Wat helpt wel?

Wandelen, zwemmen, yoga en krachttraining zijn allemaal veilig en effectief voor mensen met rugpijn.

Belangrijkste advies: varieer in je beweging, zoek een oefenvorm die je volhoudt en let op techniek.

Core-oefeningen mogen, maar zijn geen wondermiddel—het totaalplaatje telt.

Let op: luisteren naar je eigen lichaam blijft het belangrijkste advies bij rugpijn. Voelt een oefening niet goed, wissel dan af met een andere vorm van bewegen zoals wandelen, zwemmen of fietsen. Raadpleeg altijd je fysiotherapeut of huisarts als de klachten niet verminderen. Zo zorg je ervoor dat herstel kansrijk én verantwoord verloopt, zonder zinloze inspanning of onnodige frustratie.