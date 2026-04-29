Consumentenvertrouwen eurozone hard omlaag in april

FRANKFURT (ANP) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in april flink afgenomen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Ook het economisch sentiment in het eurogebied verslechterde in april voor de derde maand op rij. De cijfers vergroten volgens ING-econoom Peter Vanden Houte de zorgen over een afzwakkende economische groei van de eurozone in het tweede kwartaal van 2026.

Het consumentenvertrouwen kwam uit op een score van min 20,6, tegen min 16,4 in maart, volgens gegevens van de Europese Commissie. Dat betekent een stevige verdere verslechtering van de graadmeter, die al negatief was. Het vertrouwen nam in alle sectoren af, met name in de dienstensector en de detailhandel.

Ook stegen de prijsverwachtingen in alle sectoren, wat aangeeft dat meer bedrijven bereid zijn de prijzen te verhogen door de energieschok. Ook de prijsverwachtingen van consumenten schoten omhoog. Dat wijst volgens de ING-econoom op een breed gedragen bezorgdheid over de snel oplopende inflatie.