Zutphen wijst verzoek COA af voor drie noodopvanglocaties

ZUTPHEN (ANP) - De gemeente Zutphen creëert nu geen noodopvanglocaties voor asielzoekers, maakte zij woensdag bekend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had daarom gevraagd, maar het college volgt de gemeenteraad, die had verzocht om het verzoek af te wijzen.

De gemeente meldde vorige week dat het COA had gevraagd om met spoed drie tijdelijke noodopvanglocaties op te zetten. Die zouden dan asielzoekers opvangen voor een periode van drie tot maximaal zes maanden tussen 1 mei en 31 oktober. Het verzoek volgde na een "klemmend beroep" van de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, wegens een groot tekort aan opvangplekken.

De gemeenteraad wenst dat er eerst "beleid is vastgesteld" over noodopvang en "uitbreiding van de bestaande opvang". Zutphen "doet al veel", zo is te lezen. De gemeente heeft een asielzoekerscentrum met ruimte voor 759 mensen. "Dit aantal is meer dan de Spreidingswet van de gemeente vraagt." Volgens die wet zou Zutphen 246 mensen moeten opvangen.