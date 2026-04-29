Zutphen wijst verzoek COA af voor drie noodopvanglocaties

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 14:00
ZUTPHEN (ANP) - De gemeente Zutphen creëert nu geen noodopvanglocaties voor asielzoekers, maakte zij woensdag bekend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had daarom gevraagd, maar het college volgt de gemeenteraad, die had verzocht om het verzoek af te wijzen.
De gemeente meldde vorige week dat het COA had gevraagd om met spoed drie tijdelijke noodopvanglocaties op te zetten. Die zouden dan asielzoekers opvangen voor een periode van drie tot maximaal zes maanden tussen 1 mei en 31 oktober. Het verzoek volgde na een "klemmend beroep" van de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, wegens een groot tekort aan opvangplekken.
De gemeenteraad wenst dat er eerst "beleid is vastgesteld" over noodopvang en "uitbreiding van de bestaande opvang". Zutphen "doet al veel", zo is te lezen. De gemeente heeft een asielzoekerscentrum met ruimte voor 759 mensen. "Dit aantal is meer dan de Spreidingswet van de gemeente vraagt." Volgens die wet zou Zutphen 246 mensen moeten opvangen.
2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

Filmhit The Drama leert ons iets over hoe je je relatie gezond houdt

Deze botaandoening treft 40 procent van de mensen: wat je erover moet weten

