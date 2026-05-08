Consumentenvertrouwen VS naar nieuw dieptepunt om inflatiezorgen

ANN ARBOR (ANP) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is naar een nieuw dieptepunt gezakt door toenemende zorgen over een hoge inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Universiteit van Michigan op basis van voorlopige cijfers voor de meimaand. Amerikaanse huishoudens zijn bezorgd dat de hoge inflatie de koopkracht en eigen financiële situatie schaadt.

De index die het vertrouwen meet, daalde naar een stand van 48,2, tegen 49,8 een maand eerder. In april was ook al sprake van de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1978. Door de Iranoorlog zijn de olieprijzen hard gestegen en dat merken Amerikanen aan de pomp. Sinds het begin van de oorlog is de benzineprijs in de VS met gemiddeld 50 procent gestegen.

Door de inflatievrees staat ook de bereidheid van Amerikanen om grote aankopen te doen onder druk. De consumentenbestedingen vormen de motor van de Amerikaanse economie.