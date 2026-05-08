ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Consumentenvertrouwen VS naar nieuw dieptepunt om inflatiezorgen

Economie
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 17:19
anp080526176 1
ANN ARBOR (ANP) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is naar een nieuw dieptepunt gezakt door toenemende zorgen over een hoge inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Universiteit van Michigan op basis van voorlopige cijfers voor de meimaand. Amerikaanse huishoudens zijn bezorgd dat de hoge inflatie de koopkracht en eigen financiële situatie schaadt.
De index die het vertrouwen meet, daalde naar een stand van 48,2, tegen 49,8 een maand eerder. In april was ook al sprake van de laagste stand sinds het begin van de metingen in 1978. Door de Iranoorlog zijn de olieprijzen hard gestegen en dat merken Amerikanen aan de pomp. Sinds het begin van de oorlog is de benzineprijs in de VS met gemiddeld 50 procent gestegen.
Door de inflatievrees staat ook de bereidheid van Amerikanen om grote aankopen te doen onder druk. De consumentenbestedingen vormen de motor van de Amerikaanse economie.
loading

POPULAIR NIEUWS

gerard joling doet het wat rustiger aan1678171059

Gerard Joling zwemt in het geld: dit is zijn geschatte vermogen

23512843_m

Geweldig met pensioen volgens de neurowetenschap

93962243 m normal none

Het is verstandig om je schoenen binnen uit te doen (en je bezoek zou het ook moeten doen)

151927519_m

Waarom je geen dure hardloopschoenen nodig hebt

153617285_m

Op zoek naar een ander soort baan? Hier kun je zó aan de slag en het salaris valt alles mee: “Wat heb je te verliezen?”

83e47940-4a00-11f1-a9e7-0f8f590f205b

Sigaret in de mond van Maria: tweede Israëlische soldaat in één maand schendt heilig beeld in Libanees dorp

Loading