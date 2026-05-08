Als laatste provincie is ook in Zuid-Holland een wolf gezien

DEN HAAG (ANP) - Als laatste provincie is ook in Zuid-Holland voor het eerst een wolf gezien. Drie weken geleden zag iemand het dier lopen in Barendrecht, een gemeente ten zuiden van Rotterdam. Op basis van filmbeelden daarvan bevestigen experts van de Zoogdiervereniging dat het gaat om een wolf.

Sinds de terugkeer van deze beschermde diersoort in Nederland, zo'n tien jaar geleden, werden in alle andere provincies al eens wolven gezien of zijn sporen van het dier gevonden. In de kustprovincies en in Limburg ging het om incidentele waarnemingen. In Drenthe, Friesland, Gelderland en Utrecht hebben roedels zich gevestigd, net als in het grensgebied van Noord-Brabant en België.

Vooralsnog gaat het in Zuid-Holland om één waarneming. Er zijn geen meldingen geweest van schade aangericht door wolven. Experts denken dat het gaat om een jonge, zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. De betreffende wolf is vermoedelijk vanuit het zuiden langs de A29 de provincie ingetrokken. Het dier werd gefilmd bij een hek op een industrieterrein in Barendrecht, aldus Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. "Het was overduidelijk een wolf. Dit dier heeft zich vastgelopen op een hek. Omdat ze zo ver kunnen lopen, komen ze ook op plekken terecht waar ze niet uit de voeten kunnen, zoals hier."

Onderzoekers van Wageningen University & Research concludeerden in 2024 al dat de wolf ook in het drukbevolkte Zuid-Holland bepaalde plekken zou kunnen opzoeken. Zij noemden onder meer de Biesbosch, op de grens met Noord-Brabant. Diverse partijen in Provinciale Staten pleitten begin vorig jaar al voor preventieve maatregelen, hoewel toen nog nooit een wolf in Zuid-Holland was gespot.