Consumentenvertrouwen VS op bijna laagste niveau ooit

Het economisch vertrouwen van Amerikaanse consumenten is deze maand gedaald naar bijna het laagste niveau ooit gemeten. Dat meldt de Universiteit van Michigan op basis van een voorlopige raming. Amerikanen zijn al langer bezorgd dat de importheffingen van president Donald Trump de inflatie aanjagen, wat de koopkracht van huishoudens ondermijnt.

De maandelijkse index die het vertrouwen meet, is voor mei naar een voorlopige stand gezakt van 50,8, van 52,2 in april. Volgens persbureau Bloomberg is dat het op een na laagste niveau ooit. De daling kwam onverwacht, want de meeste economen hadden een kleine verbetering van het vertrouwen voorspeld.

Volgens het onderzoek zijn de inflatieverwachtingen voor het komende jaar en de langere termijn verder gestegen. Daarnaast zijn huishoudens nog somberder geworden over de eigen financiën.