KLM gaat steeds meer op Ryanair lijken: straks ook betalen voor handbagage

Het chique KLM haalde altijd zijn neus op voor de praktijken van Ryanair. De piloten van 's lands trots moesten gewoon 3 ton per jaar verdienen en de mensen kregen gratis slecht eten onderweg. En ook hun koffertje mocht voor niets mee. Dat laatste gaat nu mogelijk veranderen.

Het zal je al weleens opgevallen zijn dat je voor de beenruimte niet met KLM hoeft te vliegen, ook het lange wachten op Schiphol is zeker geen plus, maar toegegeven: nadat je een paar honderd euro te veel voor je ticket had betaald, was je daarna wel klaar: je handbagage mocht gratis mee, je was verzekerd van twee stoelen naast elkaar en je kreeg nog gratis voedsel ook.

Het betalen voor handbagage is geen verdienmodel van de luchtvaartmaatschappij, verzekeren ingewijden aan De Telegraaf. Het zou enkel de chaos rond het gesleep en gestapel van de kleine koffertjes moeten verminderen. Als je moet bijbetalen zul je immers eerder voor een koffer in het ruim kiezen en is er dus geen gedoe meer met te veel koffertjes voor te weinig laadruimte.

Maar eigenlijk zou dat helemaal niet zo'n issue zijn bij de vliegtuigen van KLM. Het gaat gewoon slecht met de vliegmaatschappij, die 450 miljoen euro extra nodig heeft. Daarom is er ook al een proef gestart met betaalde catering op een aantal Europese vluchten.

Geen gratis eten, geen gratis handbagage, nu nog bijbetalen voor vrije stoelkeuze en het is net alsof je met de bekende Ierse budgetvlieger op pad gaat.