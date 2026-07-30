Consumptie huishoudens stuwt hogere groei Nederlandse economie

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van een eerste berekening. De groei is hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Meer dan de helft van de stijging van het bruto binnenlands product (bbp) komt voor rekening van de consumptie van huishoudens. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is de economische groei 1,3 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide het bbp nog met 0,3 procent.

Het groeicijfer is "toch wel aardig", stelt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Het lijkt er volgens hem op dat het effect van de onrust in de wereld, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, op de Nederlandse economie op dit moment beperkt is, ondanks dat het eerste kwartaal van dit jaar nog op een wat aarzelende start wees. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide het bbp met 0,3 procent.

'Had slechter gekund'

"De Nederlandse economie komt er tot nu toe redelijk ongeschonden door", stelt de CBS-econoom over de invloed van de geopolitieke onrust. De gevreesde "rampscenario's" vallen mee. Zo was er angst voor een wereldwijde recessie en leek ook Europa in een diep economisch dal te kunnen belanden door de Iranoorlog, die onder meer leidde tot een verstoring in de energiemarkten.

Het conflict is echter nog niet ten einde, waarschuwt de econoom wel. "Maar tot nu toe had het slechter gekund."

Alcohol en tabak

De consumptie door huishoudens steeg in het tweede kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Nederlandse huishoudens besteedden vooral meer aan auto's en aan voedings- en genotmiddelen, zoals alcohol en tabak. "Het is niet zo dat mensen de hand op de knip houden", signaleert Van Mulligen. Volgens de econoom stegen afgelopen kwartaal onder meer de uitgaven aan elektrische auto's. Voor veel mensen is dit een goed moment om een stekkerauto aan te schaffen, in het licht van de hogere brandstofprijzen, denkt Van Mulligen.

Naast de toegenomen consumptie van huishoudens en de overheid, was op een breder front sprake van groei, volgens het CBS. De export en import namen beide toe. De handel, horeca, vervoer en opslag en industrie droegen van de bedrijfstakken het meest bij aan de economische groei van het tweede kwartaal.