Containervervoerder CMA CGM laat schepen Suezkanaal mijden

MARSEILLE (ANP/RTR) - De grote Franse containervervoerder CMA CGM laat schepen het Suezkanaal in Egypte mijden in verband met "wereldwijde onzekerheden". Schepen gaan daarom via Zuid-Afrika. Eerder had CMA CGM juist plannen om vaker via Suez te varen nu de rust in de Rode Zee is teruggekeerd en de Jemenitische Houthi-rebellen geen aanvallen meer uitvoeren op schepen.

Maar CMA CGM ziet nu dus voorlopig af van hervatting van de route via Suez bij drie servicelijnen tussen Europa en Azië. Die schepen varen via Kaap de Goede Hoop. Die route is wel veel langer. De rederij had eerder op zeer beperkte schaal schepen via Suez gestuurd met escortes. Vorige maand maakten twee grote schepen de tocht via Egypte.

CMA CGM ging in de mededeling aan klanten niet verder in op wat de onzekerheden zijn. Het Deense Maersk maakte in december de eerste tocht via Suez in bijna twee jaar. De Houthi's vielen de afgelopen jaren schepen aan uit solidariteit met de Palestijnen, maar sinds het staakt-het-vuren in Gaza is het rustiger geworden op de Rode Zee.