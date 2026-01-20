Bezoek Oekraïense president Zelensky aan Davos onzeker

KYIV (ANP/RTR) - Het is onzeker of de Oekraïense president Volodymyr Zelensky deze week naar Davos gaat. Hij heeft daar volgens een Oekraïense bron nog geen besluit over genomen.

Dat komt volgens de bron omdat nog onduidelijk is of de president daar een serieuze ontmoeting kan hebben met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. De VS zouden daar geen duidelijkheid over hebben gegeven.

De Oekraïense bron benadrukte tegenover persbureau Reuters dat Oekraïne bereid is om documenten over veiligheidsgaranties of economische afspraken te ondertekenen als de VS daar klaar voor zijn.

In het Zwitserse Davos wordt deze week het World Economic Forum gehouden. Daar komen wereldleiders naartoe, onder wie ook Trump zelf.