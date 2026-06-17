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Controversiële Shein-winkel Parijs 'idealiter' voor kerst dicht

Economie
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 13:05
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PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse warenhuis BHV Marais beëindigt de samenwerking met de Chinese webwinkel Shein. De nieuwe eigenaren van het warenhuis vertellen aan persbureau AFP dat Shein de winkel in hartje Parijs "idealiter" nog voor Kerstmis moet sluiten.
De opening van de eerste Europese fysieke winkel van de Chinese webwinkel afgelopen november kwam het warenhuis op veel kritiek te staan. Het bedrijf stuitte bij zijn komst naar Frankrijk op tegenstand van politici, vakbonden en topmodemerken. Tijdens de fysieke opening kwamen daar ook nog activisten bij die voor de winkel stonden met spandoeken en de weg blokkeerden.
BHV Marais komt nu in handen van het huidige managementteam met Karl-Stephane Cottendin als topman van het bedrijf. Hij noemt de beslissing om Shein te laten openen in het warenhuis een strategische fout.
Een woordvoerder van Shein laat aan AFP weten de beslissing van BHV te respecteren.
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