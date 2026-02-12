Coolblue boekt recordomzet door snellere groei in Duitsland

AMSTERDAM (ANP) - Coolblue heeft vorig jaar opnieuw een recordomzet geboekt dankzij de versnellende groei in Duitsland en het openen van zes nieuwe winkels in Nederland, België en Duitsland. Dit jaar wil de elektronicaketen vooral in Duitsland verder groeien en in de drie landen tien nieuwe winkels openen, waarvan zeker zes in Nederland.

Coolblue opende in 2025 drie winkels in Duitsland en vier nieuwe depots, waarmee die in aantal verdubbelden. Hiermee kan de elektronicaketen producten bij meer Duitse klanten bezorgen. Daarnaast trekt de keten er steeds meer nieuwe klanten, die volgens Coolblue erg tevreden zijn en daardoor vaker terugkomen.

"Ik denk dat we nog wel een paar jaar bezig zijn om in Duitsland dezelfde positie te veroveren als in België en Nederland", zegt topman Pieter Zwart tegen het ANP in een toelichting op de jaarresultaten. In juni wil Coolblue een winkel in Berlijn openen en in de jaren erna nog meer vestigingen in Duitsland. Hij wil uiteindelijk in elke grote Duitse stad minstens één winkel hebben. "Er moeten nog een paar winkels bij, Duitsland heeft bijna vijf keer zoveel inwoners als Nederland en Berlijn is een gigantische stad."

Nederland

In Nederland wil Coolblue in 2026 een winkel openen in Apeldoorn en in mei een vestiging in het Noord-Hollandse dorp Cruquius. Hij verwacht met de zes nieuwe Nederlandse winkels dit jaar "een paar honderd" medewerkers te kunnen aannemen.

De omzet van Coolblue steeg in 2025 met 4,2 procent vergeleken met 2024 naar bijna 2,6 miljard euro. De winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen daalde echter met 11,6 procent naar 86,5 miljoen euro. Dat komt volgens Zwart omdat "heel hard" is geïnvesteerd in Duitsland. "We hebben veel tijd, geld en energie in Duitsland geïnvesteerd en dat kost wat", licht hij toe.

Logische opbouw

Verder is Coolblue dit jaar begonnen met het verkopen van LEGO-producten en wil de keten producten in de winkels logischer bij elkaar zetten om klanten te helpen bij het maken van een keuze. "Het betekent dat alle laptops naast elkaar staan, in een logische opbouw naar steeds snellere en betere prestaties. Koptelefoons kun je echt beluisteren."

Eerder had Coolblue plannen voor een beursgang in Amsterdam, maar stelde die enkele jaren geleden uit. Er zijn nu geen plannen voor een beursgang, zegt Zwart. "Het zal ooit een keer kunnen gebeuren. Ik vind dat een bedrijf als Coolblue op de beurs hoort. Maar het is niet iets waar we nu concreet mee bezig zijn."