Fors meer hypotheken, gemiddelde huizenprijs boven half miljoen

APELDOORN (ANP) - In de tweede helft van vorig jaar zijn ruim 241.000 nieuwe hypotheken afgesloten, 14 procent meer dan een jaar eerder. Het was ook bijna net zo hoog als in de recordperiode van de tweede helft van 2020 tot en met het eerste halfjaar van 2022, meldt het Kadaster.

Toen waren er gemiddeld 256.000 nieuwe hypotheken per halfjaar. Dit kwam doordat er veel oversluitingen waren vanwege de lage hypotheekrente.

In de tweede helft van vorig jaar bedroeg de totale som van alle hypotheken 95,2 miljard euro, het hoogste niveau sinds de start van de metingen in 2019. De totale hypotheeksom is bijna 20 procent hoger dan een jaar geleden.

Piek

De gemiddelde hypotheeksom voor de aankoop van een woning bedroeg in het afgelopen halfjaar 513.000 euro, bijna 8 procent hoger dan het voorgaande jaar. "Hiermee kwam de gemiddelde hypotheeksom voor het eerst boven de 500.000 euro uit", aldus het Kadaster.

De overheidsinstantie stelt ook vast dat vooral de grootbanken, ING, ABN AMRO, Rabobank en ASN vorig jaar meer hypotheken verstrekten. De grootbanken hadden in de tweede jaarhelft van 2025 een marktaandeel van 44,1 procent, het hoogste aandeel sinds 2019.

Eerder werd al bekend dat de prijzen van bestaande koopwoningen vorig jaar met gemiddeld 8,6 procent zijn gestegen in vergelijking met een jaar eerder. De huizenprijzen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna daalden de prijzen een tijd, maar sinds juni 2023 stijgen ze weer. Makelaarsorganisatie NVM maakte eerder al bekend dat de gemiddelde huizenprijs in het laatste kwartaal van vorig jaar boven de 500.000 euro lag.