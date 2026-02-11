CPB: bouw voordelen huiseigenaar af om woningzoekende te helpen

DEN HAAG (ANP) - Om mensen die een woning zoeken te ondersteunen, zouden de voordelen voor woningbezitters afgebouwd moeten worden, staat in een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Dit is volgens de overheidsinstantie effectiever dan het extra subsidiëren van woningzoekenden.

De voordelen voor huiseigenaren kunnen worden beperkt door de hypotheekrenteaftrek te verlagen en het eigenwoningforfait te verhogen. Dit is het bedrag dat huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen voor de belasting, gebaseerd op de WOZ-waarde van hun woning. Deze manier van het belasten van woningen verbetert de doorstroom op de vastgelopen woningmarkt, meent het CPB.

Het planbureau adviseert ook om huishoudens met hogere inkomens in de sociale huursector meer huur te laten betalen. Huishoudens in de sociale huur ontvangen subsidie, doordat ze een lagere huur dan de markthuur betalen. "Voor huishoudens met een laag inkomen is dit het doel, voor huishoudens met een hoger inkomen niet", stelt de instantie.

Flexibiliteit

Het CPB benadrukt geen voorstander te zijn van nieuwe subsidies voor woningzoekenden. "Extra ondersteuning vergroot de vraag naar schaarse woonruimte en verhoogt de druk op de markt", concludeert de instantie. Koopstarters kunnen wel geholpen zijn met ruimere leennormen, maar het nadeel hiervan is dat dit leidt tot hogere woningprijzen.

Verder zou de overheid volgens het CPB meer plekken moeten aanwijzen waar gebouwd mag worden, met kortere bouwprocedures. "Om een verder oplopend woningtekort te voorkomen, is flexibiliteit in de bouwproductie belangrijk." De instantie vindt dat "we het ook zouden kunnen accepteren" dat mensen in grote steden langer woningen delen, zoals in veel grote steden in het buitenland gebruikelijk is. "Dan neemt de woningvraag effectief af, zodat er minder nieuw aanbod nodig is."

Een andere manier om de woningvraag in te dammen is volgens het CPB door migratie te beperken. "Migratie heeft het afgelopen decennium immers aanzienlijk bijgedragen aan de toename van het aantal huishoudens en een strenger of ruimer migratiebeleid heeft dus in de toekomst effect op het aantal benodigde woningen."