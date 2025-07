Trump: Rusland heeft nog tien dagen voor bestand, anders sancties

WASHINGTON (ANP/AFP) - Moskou heeft nog tien dagen de tijd om tot een bestand te komen in Oekraïne, anders volgen er nieuwe sancties, zei de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers.

Twee weken geleden zei Trump nog dat zijn Russische collega Vladimir Poetin vijftig dagen de tijd kreeg om een staakt-het-vuren af te spreken met Oekraïne, maar maandag zei Trump al die deadline flink te vervroegen. Op de vraag van journalisten wanneer die deadline dan precies is, zei hij dinsdag: "Tien dagen vanaf nu".

Trump zei ook dat hij nog geen reactie had ontvangen van Poetin. "Dat is jammer", zei de president, die het effect van zijn geplande maatregelen meteen bagatelliseerde. "We gaan invoerheffingen en dergelijke instellen. Maar ik weet niet of dat effect zal hebben op Rusland, want het is duidelijk dat het de oorlog wil voortzetten."