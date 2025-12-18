ECONOMIE
Cosun tempert ambities voor vergroening in deal met kabinet

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 11:05
anp181225132 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft bindende afspraken gemaakt over verduurzaming met Cosun, producent van onder meer Aviko-friet. Dat melden minister Sophie Hermans (Klimaat, VVD) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) aan de Tweede Kamer. De definitieve plannen zijn minder ambitieus dan in een intentieverklaring die eerder dit jaar werd getekend.
Van de oorspronkelijk gemelde afname van de uitstoot met 260 kiloton CO2 blijft in de definitieve plannen 167 kiloton over. De bijdrage van de overheid is maximaal 73 miljoen euro, waar eerder 105 miljoen euro klaarstond. Dat geld investeert Cosun onder meer in de overstap van zijn fabrieken in Vierverlaten (Groningen), Steenderen (Gelderland) en Venray (Limburg) van gas naar elektriciteit.
