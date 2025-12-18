Franse bank BNP Paribas wil Nederlands leasebedrijf Athlon kopen

PARIJS (ANP) - De Franse bank BNP Paribas heeft bevestigd exclusieve gesprekken te voeren over de overname van autoleasebedrijf Athlon. Die van oorsprong Nederlandse onderneming is nu in handen van Mercedes-Benz.

BNP Paribas ziet voordelen in een samenvoeging van Athlon met zijn eigen, grotere lease- en mobiliteitsbedrijf Arval. Die twee zouden samen een vloot van 2,3 miljoen voertuigen hebben. Die schaalgrootte biedt volgens BNP Paribas concurrentievoordelen.

De bank verwacht Athlon volgend jaar over te kunnen nemen. Een bedrag meldt het bedrijf niet. Afgelopen zomer schreef persbureau Bloomberg dat Mercedes-Benz mogelijk rond de 1 miljard euro krijgt voor het bedrijf.

Athlon begon in 1916 in Nederland onder de naam RIVA als autoreparatiebedrijf en breidde daarna uit door dealer te worden van Ford-auto's. In de jaren negentig veranderde de naam in Athlon en begon het bedrijf zich meer op leasing te richten. Eerder was Athlon in handen van de Rabobank, die het in 2016 verkocht aan Mercedes-Benz.