CPB: banenmarkt en economie bepalen verblijfsduur arbeidsmigrant

DEN HAAG (ANP) - Hoelang een arbeidsmigrant in Nederland blijft, hangt vooral af van zijn positie op de arbeidsmarkt. Ook de economische vooruitzichten, zowel in Nederland als in het geboorteland van de arbeidsmigrant, zijn belangrijke factoren die de verblijfsduur bepalen, meldt het Centraal Planbureau (CPB). Het onderzoeksinstituut merkt daarbij op dat de meeste arbeidsmigranten tijdelijk in Nederland zijn.

Arbeidsmigranten verblijven korter in Nederland wanneer de werkloosheid hier hoger ligt of als de economie in hun geboorteland sneller groeit. Ook baanverlies en het opnieuw vinden van een baan beïnvloeden de verblijfsduur.

Voor arbeidsmigranten die hun baan kwijtraken, is de kans drie keer zo groot dat zij Nederland verlaten als tijdens hun eerste periode van werk. Voor arbeidsmigranten die na een periode zonder werk opnieuw een baan vinden, is de kans ongeveer twee keer zo klein dat zij vertrekken als tijdens hun eerste werkzame periode.

De hoogte van het inkomen en het hebben van een partner spelen ook een rol bij de verblijfsduur. Arbeidsmigranten met een hoger inkomen blijven langer. Van personen met een maandinkomen tussen 1000 en 2000 euro is na vijf jaar nog 64 procent in Nederland en met een maandinkomen tussen 2000 en 3000 euro is dat 78 procent. Van de groep met een inkomen van meer dan 6000 euro per maand is na vijf jaar nog 87 procent in Nederland. Ook arbeidsmigranten met een partner blijven langer, zeker als zij samenwonen of als hun partner in Nederland geboren is.