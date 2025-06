Bayern München schakelt Flamengo uit en staat in kwartfinale WK

MIAMI (ANP) - Bayern München staat in de kwartfinale van het WK voor clubs. De Duitse kampioen won in het Hard Rock Stadium van Miami met 4-2 van het Braziliaanse Flamengo. Bayern München speelt tegen Paris Saint-Germain om een plek bij de laatste vier.

Bayern won het eerste groepsduel met 10-0 van het Nieuw-Zeelandse Auckland en was daarna met 2-1 te sterk voor het Argentijnse Boca Juniors. Bayern verloor de derde groepswedstrijd op het WK met 1-0 van Benfica uit Portugal.

Het was de eerste keer dat Bayern en Flamengo een officiële wedstrijd tegen elkaar speelden. De Duitse ploeg van coach Vincent Kompany kwam al in de 6e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Erick Pulgar. Harry Kane scoorde vervolgens en na de 2-1 van Gerson, zorgde Leon Goretzka voor de 3-1-ruststand. In de tweede helft bracht Jorginho de spanning terug en zorgde Kane met zijn tweede treffer voor de 4-2.